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(Рыжикова) Мврья
(Рыжикова) Мврья
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Место рождения
Воскресенское
Дата рождения
1781
Пол
Женский
Отец
Рыжиковъ Андрей
1754 г.р.
Мать
Рыжикова Татьяна Григорьева
1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Рыжиковъ Андрей
Мать:
Рыжикова Татьяна Григорьева
Воскресенское
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