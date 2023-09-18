Платов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платов Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1904 ст.

Сын: Платов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Платова Просковья

Ананьино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1923

Сын: Платов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Платова Просковья

Смерть
Неизвестно
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