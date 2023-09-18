Платов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Платов Павел
Рождение ребёнка
04.07.1904 ст.
Сын: Платов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Платова Просковья
Ананьино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1923
Мать ребёнка: Платова Просковья
Смерть
Неизвестно