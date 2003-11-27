Платов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1923

Дата смерти

27.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1923

Отец: Платов Василий Павлович

Мать: Платова Просковья

Рождение ребёнка
23.08.1962

Дочь: Платова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Платова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Платова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платова Анна Дмитриевна

Смерть
27.11.2003
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