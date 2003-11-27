Платов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1923
Дата смерти27.11.2003
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1923
Отец: Платов Василий Павлович
Мать: Платова Просковья
Рождение ребёнка
23.08.1962
Дочь: Платова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Платова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.04.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Платова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Платова Анна Дмитриевна
Смерть
27.11.2003