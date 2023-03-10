Ночевка (Ступак) Ольга Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ступак Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Феодора Филипповна
Отец ребёнка: Ночевка Филипп Федорович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Ночевка Филипп Федорович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ночевка Прохор Филиппович
Отец ребёнка: Ночевка Филипп Федорович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Ночевка Филипп Федорович
Смерть
1950