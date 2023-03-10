Ночевка (Ступак) Ольга Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ночевка (Ступак) Ольга Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ступак Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Феодора Филипповна

Отец ребёнка: Ночевка Филипп Федорович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ночевка Петр Филиппович

Отец ребёнка: Ночевка Филипп Федорович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ночевка Прохор Филиппович

Отец ребёнка: Ночевка Филипп Федорович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ночевка Яков Филиппович

Отец ребёнка: Ночевка Филипп Федорович

Смерть
1950
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