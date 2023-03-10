Ночевка Филипп Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1954
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Ночевка Федор Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Феодора Филипповна
Мать ребёнка: Ночевка Ольга Ефимовна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Ночевка Ольга Ефимовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ночевка Прохор Филиппович
Мать ребёнка: Ночевка Ольга Ефимовна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Ночевка Ольга Ефимовна
Смерть
1954