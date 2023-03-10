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Ночевка Филипп Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Ночевка Федор Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Феодора Филипповна

Мать ребёнка: Ночевка Ольга Ефимовна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ночевка Петр Филиппович

Мать ребёнка: Ночевка Ольга Ефимовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ночевка Прохор Филиппович

Мать ребёнка: Ночевка Ольга Ефимовна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ночевка Яков Филиппович

Мать ребёнка: Ночевка Ольга Ефимовна

Смерть
1954
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