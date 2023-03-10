Ночевка Петр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНочевка Петр Филиппович

Ночевка Петр Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ночевка Филипп Федорович

Мать: Ночевка Ольга Ефимовна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лидия Петровна

Мать ребёнка: Ночевкина Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Киселева Валентина Петровна

Мать ребёнка: Ночевкина Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ночевкин Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Ночевкина Евдокия Никитична

Смерть
1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close