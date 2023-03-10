Ночевка Петр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Ночевка Филипп Федорович
Мать: Ночевка Ольга Ефимовна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лидия Петровна
Мать ребёнка: Ночевкина Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Киселева Валентина Петровна
Мать ребёнка: Ночевкина Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ночевкин Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Ночевкина Евдокия Никитична
Смерть
1964