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(Самохина) Авдотья
(Самохина) Авдотья
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Место рождения
Ляхово
Дата рождения
1790
Пол
Женский
Отец
Самохинъ Василий
1756 г.р.
Мать
Самохина Ирина Савельева
1759 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Самохинъ Василий
Мать:
Самохина Ирина Савельева
Ляхово
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