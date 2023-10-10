Новикова (Горбач) Анастасия Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Горбач Тит Кириллович
Мать: Горбач Мария Артёмовна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Новиков Александр Леонидович
Отец ребёнка: Новиков Леонид
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Новикова Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Новиков Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Леонид