Новикова (Горбач) Анастасия Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Горбач) Анастасия Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Горбач Тит Кириллович

Мать: Горбач Мария Артёмовна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Новиков Александр Леонидович

Отец ребёнка: Новиков Леонид

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Новикова Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Новиков Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Леонид

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