Шевцова Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шевцов Антон Петрович

Отец ребёнка: Шевцов Петр Никитич

сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шевцов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Шевцов Петр Никитич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Шевцов Петр Никитич

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Петр Никитич

Место жительства
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Смерть
Неизвестно
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