Шевцова Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Шевцов Петр Никитич
сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Шевцов Петр Никитич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Шевцов Петр Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевцов Петр Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно