Ниханьков Виктор Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ниханьков Виктор Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ниханьков Никита Викторович

Мать ребёнка: Ниханькова Татьяна Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ниханьков Иван Викторович

Мать ребёнка: Ниханькова Татьяна Наумовна

Рождение ребёнка
21.09.1905

Дочь: Ниханькова Анна Викторовна

Мать ребёнка: Ниханькова Татьяна Наумовна

Смерть
Неизвестно

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