Ниханькова Анна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1905
Рождение ребёнка
25.10.1932
Рождение ребёнка
18.09.1934
Дочь: Айвазова (Вогоровская) Зинаида Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Вогоровский Пантелеймон Николаевич
Рождение ребёнка
27.03.1939
Сын: Вогоровский Михаил Пантелеймонович
Отец ребёнка: Вогоровский Пантелеймон Николаевич
Рождение ребёнка
?.10.1942
Дочь: Мартынова (Вогоровская) Галина Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Вогоровский Пантелеймон Николаевич
Смерть
Неизвестно