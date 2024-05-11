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Ниханькова Анна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1905

Отец: Ниханьков Виктор Кириллович

Мать: Ниханькова Татьяна Наумовна

Рождение ребёнка
25.10.1932

Дочь: Леганькова (Вогоровская) Екатерина Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Вогоровский Пантелеймон Николаевич

Рождение ребёнка
18.09.1934

Дочь: Айвазова (Вогоровская) Зинаида Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Вогоровский Пантелеймон Николаевич

Рождение ребёнка
27.03.1939

Сын: Вогоровский Михаил Пантелеймонович

Отец ребёнка: Вогоровский Пантелеймон Николаевич

Рождение ребёнка
?.10.1942

Дочь: Мартынова (Вогоровская) Галина Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Вогоровский Пантелеймон Николаевич

Смерть
Неизвестно

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