Полонянкина (Смолина) Матрона Антоновна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти13.07.1891
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Смолин Антон Михайлович
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич
Дочь: Евфросиния Петровна
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич
Сын: Полонянкин Александр Петрович
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич
Сын: Полонянкин Стефан Петрович
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич
Сын: Полонянкин Александр Петрович
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич
Сын: Полонянкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич
Сын: Полонянкин Иоанн Петрович
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич
Сын: Полонянкин Иоанн Петрович
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич