Полонянкина (Смолина) Матрона Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Смолина) Матрона Антоновна

Место рождения

Смолино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1849

Дата смерти

13.07.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Смолин Антон Михайлович

Мать: не указана

Смолино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.10.1867

Муж: Полонянкин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
20.03.1872

Сын: Полонянкин Яков Петрович

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1874

Сын: Полонянкин Илья Петрович

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1876

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1877

Дочь: Евфросиния Петровна

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1880

Сын: Полонянкин Александр Петрович

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1881

Сын: Полонянкин Стефан Петрович

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1884

Сын: Полонянкин Александр Петрович

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1884

Сын: Полонянкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1885

Сын: Полонянкин Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1888

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1890

Сын: Полонянкин Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1891

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Васильевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.07.1891
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от родов
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