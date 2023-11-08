Полонянкин Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения20.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1872
Бракосочетание
27.10.1889
Рождение ребёнка
16.11.1892
Дочь: (Полонянкина) Августа Яковлевна
Мать ребёнка: Полонянкина (Красноперова) Екатерина Федотовна
Рождение ребёнка
16.11.1892
Дочь: (Полонянкина) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Полонянкина (Красноперова) Екатерина Федотовна
Рождение ребёнка
16.11.1892
Дочь: (Полонянкина) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Полонянкина (Красноперова) Екатерина Федотовна
Бракосочетание
30.06.1893
Рождение ребёнка
?.12.1912
Дочь: (Полонянкина) Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Полонянкина (Конюхова) Параскева Иродионовна
Смерть
Неизвестно