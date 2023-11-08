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Полонянкин Яков Петрович

Место рождения

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

20.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1872

Отец: Полонянкин Петр Васильевич

Мать: Полонянкина (Смолина) Матрона Антоновна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
27.10.1889

Жена: Полонянкина (Красноперова) Екатерина Федотовна

Рождение ребёнка
16.11.1892

Дочь: (Полонянкина) Августа Яковлевна

Мать ребёнка: Полонянкина (Красноперова) Екатерина Федотовна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
16.11.1892

Дочь: (Полонянкина) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Полонянкина (Красноперова) Екатерина Федотовна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
16.11.1892

Дочь: (Полонянкина) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Полонянкина (Красноперова) Екатерина Федотовна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
30.06.1893

Жена: Полонянкина (Конюхова) Параскева Иродионовна

Рождение ребёнка
?.12.1912

Дочь: (Полонянкина) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Полонянкина (Конюхова) Параскева Иродионовна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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