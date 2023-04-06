Логинов Василий (Васка) (Гаврилов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Василий (Васка) (Гаврилов)

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Место рождения

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

Между 1710 и 1717

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1651 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Логинов Герасим (Гарасимко) Клементьев

Мать: не указана

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1683 и 1688

Сын: Логинов Елисей Васильев

Мать ребёнка: Логинова Евдокия Герасимова

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Логинов Леонтий Васильев

Мать ребёнка: Логинова Евдокия Герасимова

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Евдокия Герасимова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1710 и 1717
Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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