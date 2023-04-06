Логинов Василий (Васка) (Гаврилов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиМежду 1710 и 1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Логинов Герасим (Гарасимко) Клементьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1683 и 1688
Мать ребёнка: Логинова Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1687
Мать ребёнка: Логинова Евдокия Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1710 и 1717