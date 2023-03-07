Логинов Елисей Васильев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1683 и 1688
Дата смерти1727
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1683 и 1688
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Логинов Макар (Марко) Елисеев
Мать ребёнка: Логинова Дарья Александрова
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: Логинова Дарья Александрова
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: Логинова Дарья Александрова
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Логинов Петр Елисеев
Мать ребёнка: Логинова Дарья Александрова
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Логинов Иван Елисеев
Мать ребёнка: Логинова Дарья Александрова
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Логинов Яков Елисеев
Мать ребёнка: Логинова Дарья Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1727