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Логинов Елисей Васильев

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Место рождения

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1683 и 1688

Дата смерти

1727

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1683 и 1688

Отец: Логинов Василий (Васка) (Гаврилов)

Мать: Логинова Евдокия Герасимова

Большой Конып, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Логинов Макар (Марко) Елисеев

Мать ребёнка: Логинова Дарья Александрова

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Логинов Кирилл Елисеев

Мать ребёнка: Логинова Дарья Александрова

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Логинов Федор Елисеев

Мать ребёнка: Логинова Дарья Александрова

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Логинов Петр Елисеев

Мать ребёнка: Логинова Дарья Александрова

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Логинов Иван Елисеев

Мать ребёнка: Логинова Дарья Александрова

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Логинов Яков Елисеев

Мать ребёнка: Логинова Дарья Александрова

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Дарья Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1727
Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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