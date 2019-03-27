Солодовников (Соболев) Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Соболев) Ксения Александровна

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Место рождения

ЗКО, Таскалинский (Каменский) р-н, п.Вторые Чижи, Казахстан

Дата рождения

06.02.1936

Дата смерти

27.03.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

ЗКО, Таскалинский (Каменский) р-н, п.Вторые Чижи, Казахстан
Рождение ребёнка
09.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
27.03.2019
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
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