Солодовников (Соболев) Ксения Александровна
Место рожденияЗКО, Таскалинский (Каменский) р-н, п.Вторые Чижи, Казахстан
Дата рождения06.02.1936
Дата смерти27.03.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
ЗКО, Таскалинский (Каменский) р-н, п.Вторые Чижи, Казахстан
Рождение ребёнка
09.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
27.03.2019
г.Уральск, он же Яицкий городок