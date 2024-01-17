Мултушева Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1978
Отец: Суслов Юрий Иванович
Мать: Суслова Лина Семеновна
Рождение ребёнка
22.09.2006
Дочь: Мултушева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Мултушев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мултушева Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Мултушев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мултушев Артём Алексеевич
Отец ребёнка: Мултушев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мултушев Алексей