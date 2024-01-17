Мултушева Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мултушева Татьяна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1978

Отец: Суслов Юрий Иванович

Мать: Суслова Лина Семеновна

Рождение ребёнка
22.09.2006

Дочь: Мултушева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Мултушев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мултушева Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Мултушев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мултушев Артём Алексеевич

Отец ребёнка: Мултушев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мултушев Алексей

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