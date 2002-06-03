Суслова (Такашева) Лина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1941
Дата смерти03.06.2002
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.193
Отец ребёнка: Суслов Юрий Иванович
Рождение
10.10.1941
Отец: Такашев Семен
Рождение ребёнка
28.03.1968
Дочь: Черноталова Валентина Юрьевна
Отец ребёнка: Суслов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1973
Отец ребёнка: Суслов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1978
Дочь: Мултушева Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Суслов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1978
Дочь: Мултушева Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
03.06.2002