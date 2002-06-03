Суслова (Такашева) Лина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Такашева) Лина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1941

Дата смерти

03.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.193

Сын: Суслов Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Суслов Юрий Иванович

Рождение
10.10.1941

Отец: Такашев Семен

Мать: Шабуракова Магдалина Лукьяновна

Рождение ребёнка
28.03.1968

Дочь: Черноталова Валентина Юрьевна

Отец ребёнка: Суслов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1973

Сын: Суслов Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Суслов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1978

Дочь: Мултушева Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Суслов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1978

Дочь: Мултушева Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
03.06.2002
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