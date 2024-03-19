Киселева (Елясина) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Елясина) Екатерина Васильевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.11.1884

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1884

Отец: Елясин Василий Георгиевич

Мать: Елясина Анастасия Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
03.11.1884
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Степан Прокопьевич Елясин, Дарья Трофимовна Елясина
Восприемник
10.08.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евдокия Иннокентьевна Демидова
Бракосочетание
08.06.1903

Муж: Киселев Алексей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Довнести персоны Поручители по жениху Демин (выборан наобум в расчете, что в конец останется один), Климушкин, Гораев По невесте: Калинин Яков, Демин Федор Ильич (их пока три в базе), Иван Сорокин (их... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Киселев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Киселев Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
12.08.1906

Сын: Киселев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Киселев Алексей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
10.03.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евдокия Ивановна (Климушкина) Рузанова
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Киселев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Киселев Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Киселев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Киселев Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Киселев Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
23.03.1915

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Киселев Алексей Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
04.05.1916
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Николай Захарович Гапшин
Восприемник
12.11.1916
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Зиновья Алексеевна Елясина
Восприемник
04.12.1917
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анастасия Захаровна Гапшина
Смерть
После 16.02.1920
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Киселев Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Киселев Алексей Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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