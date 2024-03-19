Киселева (Елясина) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1884
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1884
Крещение
03.11.1884
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Степан Прокопьевич Елясин, Дарья Трофимовна Елясина
Восприемник
10.08.1902
Евдокия Иннокентьевна Демидова
Бракосочетание
08.06.1903
Довнести персоны Поручители по жениху Демин (выборан наобум в расчете, что в конец останется один), Климушкин, Гораев По невесте: Калинин Яков, Демин Федор Ильич (их пока три в базе), Иван Сорокин (их... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1905
Отец ребёнка: Киселев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
12.08.1906
Сын: Киселев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Киселев Алексей Фёдорович
Восприемник
10.03.1907
Евдокия Ивановна (Климушкина) Рузанова
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Киселев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Киселев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Киселев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Киселев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Киселев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
23.03.1915
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Киселев Алексей Фёдорович
Восприемник
04.05.1916
Николай Захарович Гапшин
Восприемник
12.11.1916
Зиновья Алексеевна Елясина
Восприемник
04.12.1917
Анастасия Захаровна Гапшина
Смерть
После 16.02.1920
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Киселев Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Киселев Алексей Фёдорович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно