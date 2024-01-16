Долбнин Геннадий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбнин Геннадий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1915 г.р.

Мать

Около 1916 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долбнин Андрей Степанович

Мать: Долбнина Анна Петровна

Рождение ребёнка
19.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долбнина Светлана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долбнина Светлана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долбнина Светлана

Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ДОМА
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ПОХОРОНЕН НА ОДНОМ СЕМЕЙНОМ УЧАСТКЕ СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ СВЕТЛАНОЙ И СВОЕЙ ТЕЩЕЙ | Кладбище «Марьина роща»
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