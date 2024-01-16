Долбнин Геннадий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долбнин Андрей Степанович
Мать: Долбнина Анна Петровна
Рождение ребёнка
19.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долбнина Светлана
Рождение ребёнка
19.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долбнина Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долбнина Светлана
Смерть
Неизвестно
ДОМА
Похороны
Неизвестно
ПОХОРОНЕН НА ОДНОМ СЕМЕЙНОМ УЧАСТКЕ СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ СВЕТЛАНОЙ И СВОЕЙ ТЕЩЕЙ | Кладбище «Марьина роща»