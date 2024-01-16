Долбнина (Андронова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долбнин Геннадий Андреевич
Рождение ребёнка
19.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долбнин Геннадий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
ДОМА
Похороны
Неизвестно
Кладбище «Марьина роща»