Долбнина (Андронова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбнина (Андронова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долбнин Геннадий Андреевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долбнин Геннадий Андреевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долбнин Геннадий Андреевич

Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ДОМА
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Кладбище «Марьина роща»
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