Вшивкова (Артёмова) Ксения - Хиония - Фиона Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1813 по 1815 ст.
Дата смерти11.05.1897 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1813 по 1815 ст.
Отец: Артёмов Даниил Трофимович
Бракосочетание
19.02.1837 ст.
Жених крест. дер Чащиной 19 лет Невеста крест девица дер. Орловой _____ 22 лет Село Шерьинское, Шерьинская волость, Оханский уезд МК Одигитриевская церковь Источник: ГАПК ППК Ф 37 оп 2 д 57 стр 275 №6... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1839 ст.
Отец ребёнка: Вшивков Семён Иванович
Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Ф 37 оп 2 д 71 № 118 м
Смерть
11.05.1897 ст.
деревни Н. Козмяш крестьянская вдова, 84 года, от старости, 13.05.1987 похоронена Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 902 стр___ № 51