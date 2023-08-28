Вшивкова (Артёмова) Ксения - Хиония - Фиона Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивкова (Артёмова) Ксения - Хиония - Фиона Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1813 по 1815 ст.

Дата смерти

11.05.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1813 по 1815 ст.

Отец: Артёмов Даниил Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1837 ст.

Муж: Вшивков Семён Иванович

Жених крест. дер Чащиной 19 лет Невеста крест девица дер. Орловой _____ 22 лет Село Шерьинское, Шерьинская волость, Оханский уезд МК Одигитриевская церковь Источник: ГАПК ППК Ф 37 оп 2 д 57 стр 275 №6... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1839 ст.

Сын: Вшивков Уар Семёнович

Отец ребёнка: Вшивков Семён Иванович

Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Ф 37 оп 2 д 71 № 118 м
Смерть
11.05.1897 ст.
деревни Н. Козмяш крестьянская вдова, 84 года, от старости, 13.05.1987 похоронена Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 902 стр___ № 51
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