Архангельский Глеб Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Образование
По 1848
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Ученик 2 разряда | Спасо-Вифанская духовная семинария
Рождение ребёнка
1851
Сын: Архангельский Александр Глебович
Мать ребёнка: Архангельская Екатерина Сергеевана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Елизавета Глебовна
Мать ребёнка: Архангельская Екатерина Сергеевана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Архангельский Сергей Глебович
Мать ребёнка: Архангельская Екатерина Сергеевана
Рождение ребёнка
11.10.1855
Сын: Архангельский Николай Глебович
Мать ребёнка: Архангельская Екатерина Сергеевана
Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Глебовна
Мать ребёнка: Архангельская Екатерина Сергеевана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник церкви Рождества Христова в селе Варварино Подольского уезда
Смерть
Неизвестно