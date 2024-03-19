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Архангельский Глеб Афанасьевич

Место рождения

Архангельское, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Козловский Афанасий Яковлевич

Мать: Козловская Дарья Федоровна

Архангельское, Наро-Фоминский, Московская область
Образование
По 1848
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Ученик 2 разряда | Спасо-Вифанская духовная семинария
Рождение ребёнка
1851

Сын: Архангельский Александр Глебович

Мать ребёнка: Архангельская Екатерина Сергеевана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Елизавета Глебовна

Мать ребёнка: Архангельская Екатерина Сергеевана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Архангельский Сергей Глебович

Мать ребёнка: Архангельская Екатерина Сергеевана

Рождение ребёнка
11.10.1855

Сын: Архангельский Николай Глебович

Мать ребёнка: Архангельская Екатерина Сергеевана

Варварино, Подольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Глебовна

Мать ребёнка: Архангельская Екатерина Сергеевана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник церкви Рождества Христова в селе Варварино Подольского уезда
Смерть
Неизвестно
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