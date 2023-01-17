Архангельское
Наро-Фоминский, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4084Архангельское, с. вл.при рч. Мишукове.22122689102Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
833. Архангельское, село бывшее владельческое, дворов 33, жителей 187, церковь православная, часовня, школа, ремесленн. классы, постоялый двор
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Архангельское22622372-х классная школа Министерства Народного Просвещения, усадьба князя Ширинского-Шахматова и усадьба Кулагиных.
Усадьба Е. А. и А. и С. Е. Кулагиных, при о. Архангельском22622—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
16877Архангельскоедеревня55°19'с.ш.35°58'в.д.N-36-036
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46750000129д Архангельскоедеревня