деревня Архангельское, деревня Архангельское, Наро-Фоминский, Московская область (на 2019) — Familio

Архангельское

Наро-Фоминский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Можайский уезд
4084Архангельское, с. вл.при рч. Мишукове.22122689102Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Можайский уезд, Елмановская волость
833. Архангельское, село бывшее владельческое, дворов 33, жителей 187, церковь православная, часовня, школа, ремесленн. классы, постоялый двор

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Можайский уезд, Елмановская волость
Село Архангельское22622372-х классная школа Министерства Народного Просвещения, усадьба князя Ширинского-Шахматова и усадьба Кулагиных.
Усадьба Е. А. и А. и С. Е. Кулагиных, при о. Архангельском22622

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Наро-Фоминск
16877Архангельскоедеревня55°19'с.ш.35°58'в.д.N-36-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Наро-Фоминский
46750000129д Архангельскоедеревня
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