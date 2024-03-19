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Симановский Пётр Герасимович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

07.06.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1861 ст.

Отец: Симановский Герасим Кириллович

Мать: Симановская Пелагия Афанасьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Крещение
11.06.1861 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Восприемники: умершего коллежского регистратора Петра Кириллова Симановского сын Николай и пермская мещанская дочь девица Екатерина Семенова Дружинина
Рождение ребёнка
22.06.1882 ст.

Дочь: Заварина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Симановская Анастасия Спиридоновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.03.1884 ст.

Сын: Симановский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Симановская Анастасия Спиридоновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
23.08.1895 ст.

Сын: Симановский Сергей Петрович

Мать ребёнка: Симановская Анастасия Спиридоновна

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1897 ст.

Дочь: Симановская Наталья Петровна

Мать ребёнка: Симановская Анастасия Спиридоновна

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Поручитель
02.02.1901 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Жених: пермский мещанин Василий Иоаннов Савельев Невеста: Оханского уезда Черновской волости крестьянская дочь Евфимия Димитриева Захарова
Рождение ребёнка
23.06.1904 ст.

Дочь: Симановская Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Симановская Анастасия Спиридоновна

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симановский Михаил Петрович

Мать ребёнка: Симановская Анастасия Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симановская Анастасия Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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