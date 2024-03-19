Симановский Пётр Герасимович
Место рождения
Дата рождения07.06.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1861 ст.
Крещение
11.06.1861 ст.
Восприемники: умершего коллежского регистратора Петра Кириллова Симановского сын Николай и пермская мещанская дочь девица Екатерина Семенова Дружинина
Рождение ребёнка
22.06.1882 ст.
Дочь: Заварина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Симановская Анастасия Спиридоновна
Рождение ребёнка
18.03.1884 ст.
Сын: Симановский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Симановская Анастасия Спиридоновна
Рождение ребёнка
23.08.1895 ст.
Сын: Симановский Сергей Петрович
Мать ребёнка: Симановская Анастасия Спиридоновна
Рождение ребёнка
19.08.1897 ст.
Дочь: Симановская Наталья Петровна
Мать ребёнка: Симановская Анастасия Спиридоновна
Поручитель
02.02.1901 ст.
Жених: пермский мещанин Василий Иоаннов Савельев Невеста: Оханского уезда Черновской волости крестьянская дочь Евфимия Димитриева Захарова
Рождение ребёнка
23.06.1904 ст.
Дочь: Симановская Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Симановская Анастасия Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симановский Михаил Петрович
Мать ребёнка: Симановская Анастасия Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно