Макаров Сергей Васильевич
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения07.10.1914
Дата смерти12.12.1914
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1914
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
12.12.1914
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское