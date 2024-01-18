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Макаров Сергей Васильевич

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

07.10.1914

Дата смерти

12.12.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1914

Отец: Макаров Василий Никитович

Мать: Макарова Дарья Михайлова

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
12.12.1914
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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