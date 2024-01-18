Макаров Василий Никитович
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения28.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1888
Отец: Макаров Никита Макаров
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
29.09.1911
Сын: Макаров Константин Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Дарья Михайлова
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
07.10.1914
Сын: Макаров Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Дарья Михайлова
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1916
Сын: Макаров Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Дарья Михайлова
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
08.04.1921
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Макарова Дарья Михайлова
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Дарья Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское