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Макаров Василий Никитович

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

28.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1888

Отец: Макаров Никита Макаров

Мать: Макарова Матрена Антонова

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
29.09.1911

Сын: Макаров Константин Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Дарья Михайлова

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
07.10.1914

Сын: Макаров Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Дарья Михайлова

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1916

Сын: Макаров Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Дарья Михайлова

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
08.04.1921

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Макарова Дарья Михайлова

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Дарья Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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