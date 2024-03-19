Мылова (Быкова) Елизавета Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мылова (Быкова) Елизавета Никитична

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Место рождения

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.08.1864

Дата смерти

Около 1953

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1864

Отец: Быков Никита Иларионович

Мать: Быкова Надежда Петровна

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
25.01.1887 ст.

Муж: Мылов Александр Николаевич

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.10.1887

Дочь: Булатова Александра Александровна

Отец ребёнка: Мылов Александр Николаевич

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.02.1894

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Мылов Александр Николаевич

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.02.1895

Сын: Мылов Николай Александрович

Отец ребёнка: Мылов Александр Николаевич

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.05.1896

Дочь: Ромашова Мария Александровна

Отец ребёнка: Мылов Александр Николаевич

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.05.1899

Сын: Мылов Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Мылов Александр Николаевич

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.02.1902

Дочь: Смирнова Павлина Александровна

Отец ребёнка: Мылов Александр Николаевич

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.02.1905

Дочь: Милафетнова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Мылов Александр Николаевич

Горино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1953
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