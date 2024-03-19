Мылова (Быкова) Елизавета Никитична
Место рождения
Дата рождения28.08.1864
Дата смертиОколо 1953
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1864
Отец: Быков Никита Иларионович
Мать: Быкова Надежда Петровна
Бракосочетание
25.01.1887 ст.
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.10.1887
Дочь: Булатова Александра Александровна
Отец ребёнка: Мылов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
06.02.1894
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Мылов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
20.02.1895
Сын: Мылов Николай Александрович
Отец ребёнка: Мылов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
25.05.1896
Дочь: Ромашова Мария Александровна
Отец ребёнка: Мылов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
15.05.1899
Сын: Мылов Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Мылов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
21.02.1902
Дочь: Смирнова Павлина Александровна
Отец ребёнка: Мылов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
25.02.1905
Дочь: Милафетнова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Мылов Александр Николаевич
Смерть
Около 1953