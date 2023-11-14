Быков Никита Иларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Никита Иларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1864

Дочь: Мылова Елизавета Никитична

Мать ребёнка: Быкова Надежда Петровна

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Надежда Петровна

Смерть
Неизвестно
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