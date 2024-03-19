Пётр Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
БРАК ДОЧЕРИ 05.05.1745 Оной же вотчины села Присек деревни Лукина крестьянин вдовец Тимофей Гурьев Той же вотчины деревни Филипкова крестьянина Петра Яковлева дочерью его девкой Акилиной полуторным бр... Показать все
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Вторая Жена Акилина Петрова
ФИЛИППКОВО 05.05.1745 Оной же вотчины села Присек деревни Лукина крестьянин вдовец Тимофей Гурьев Той же вотчины деревни Филипкова крестьянина Петра Яковлева дочерью его девкой Акилиной полуторным бра... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно