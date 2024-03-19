Пётр Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Яковлев

Пётр Яковлев

Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БРАК ДОЧЕРИ 05.05.1745 Оной же вотчины села Присек деревни Лукина крестьянин вдовец Тимофей Гурьев Той же вотчины деревни Филипкова крестьянина Петра Яковлева дочерью его девкой Акилиной полуторным бр... Показать все
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Вторая Жена Акилина Петрова

Мать ребёнка: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ФИЛИППКОВО 05.05.1745 Оной же вотчины села Присек деревни Лукина крестьянин вдовец Тимофей Гурьев Той же вотчины деревни Филипкова крестьянина Петра Яковлева дочерью его девкой Акилиной полуторным бра... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close