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Шкарупа Созонт Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шкарупа Иван Иванович

Мать: Шкарупа Анна

Смерть
Неизвестно
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