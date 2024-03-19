Кириченко Никифор Захарович
Место рождения
Дата рождения03.06.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1789
Бракосочетание
29.04.1813
Рождение ребёнка
03.05.1814
Сын: Кириченко Тимофей Никифорович
Мать ребёнка: Кириченко Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
26.01.1816
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Кириченко Матрона Федоровна
Смерть
Неизвестно