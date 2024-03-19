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Кириченко Никифор Захарович

Место рождения

Митченки, Чернігівська область

Дата рождения

03.06.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Митченки, Чернігівська область
Бракосочетание
29.04.1813

Жена: Кириченко Матрона Федоровна

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.05.1814

Сын: Кириченко Тимофей Никифорович

Мать ребёнка: Кириченко Матрона Федоровна

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1816

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Кириченко Матрона Федоровна

Митченки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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