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Бандык (Багмет) Ольга Васильевна
Бандык (Багмет) Ольга Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.07.1958
Пол
Женский
Отец
Багмет Василий Прокофьевич
1927 г.р.
Мать
Багмет (Горохова) Валентина Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1958
Отец:
Багмет Василий Прокофьевич
Мать:
Багмет Валентина Степановна
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