Бандык (Багмет) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бандык (Багмет) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1958

Отец: Багмет Василий Прокофьевич

Мать: Багмет Валентина Степановна

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