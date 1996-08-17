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Багмет Василий Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1927

Дата смерти

17.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1927

Отец: Багмет Прокофий Гаврилович

Мать: Багмет Ульяна

Рождение ребёнка
08.07.1958

Дочь: Бандык Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Багмет Валентина Степановна

Рождение ребёнка
29.08.1960

Дочь: Момонт Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Багмет Валентина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багмет Нелли Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багмет Валентина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Багмет Нелли Кузьминична

Смерть
17.08.1996
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