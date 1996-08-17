Багмет Василий Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1927
Дата смерти17.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1927
Отец: Багмет Прокофий Гаврилович
Мать: Багмет Ульяна
Рождение ребёнка
08.07.1958
Дочь: Бандык Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Багмет Валентина Степановна
Рождение ребёнка
29.08.1960
Дочь: Момонт Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Багмет Валентина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багмет Нелли Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Багмет Нелли Кузьминична
Смерть
17.08.1996