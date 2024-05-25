Сираев Тахаутдин Галлямутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сираев Тахаутдин Галлямутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сираев Галлямутдин Сиразетдинович

Мать: Сираева Мальфя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сираева Хадича Шагаповна

Рождение ребёнка
01.02.1932

Дочь: Аглиуллина (Сираева) Зоя Тахаутдиновна

Мать ребёнка: Сираева Хадича Шагаповна

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1939

Сын: Сираев Наиль Тахаутдинович

Мать ребёнка: Сираева Хадича Шагаповна

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1950

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