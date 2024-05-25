Сираев Тахаутдин Галлямутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сираев Галлямутдин Сиразетдинович
Мать: Сираева Мальфя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сираева Хадича Шагаповна
Рождение ребёнка
01.02.1932
Дочь: Аглиуллина (Сираева) Зоя Тахаутдиновна
Мать ребёнка: Сираева Хадича Шагаповна
Рождение ребёнка
26.06.1939
Сын: Сираев Наиль Тахаутдинович
Мать ребёнка: Сираева Хадича Шагаповна
Смерть
1950