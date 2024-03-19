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Долгоруков Яков Алексеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.10.1765

Дата смерти

19.11.1827

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1765

Отец: Долгоруков Алексей Алексеевич

Мать: Долгорукова Анна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Долгорукова Елена Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
1800 Москва, Российская империя, рождение ребёнка: Елена Яковлевна Долгорукова
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Дудышкина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1802

Сын: Долгоруков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
1802 Москва, Российская империя, рождение ребёнка: Николай Яковлевич Долгоруков
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.11.1827
Москва, город федерального значения Москва
Схоронен на Ваганьковском кладбище
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