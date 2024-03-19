Долгоруков Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1765
Дата смерти19.11.1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1765
Титул: князь
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Долгорукова Елена Яковлевна
1800 Москва, Российская империя, рождение ребёнка: Елена Яковлевна Долгорукова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Дудышкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Долгоруков Николай Яковлевич
1802 Москва, Российская империя, рождение ребёнка: Николай Яковлевич Долгоруков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.11.1827
Схоронен на Ваганьковском кладбище