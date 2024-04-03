Макарова(Петрова) (Петрова) Мария Семенова 19.08.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Петрова) (Петрова) Мария Семенова

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

19.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1876

Отец: Петров Семен Григорьев

Мать: Петрова(Семенова) Акулина Леонтьева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
09.?.1892

Муж: Макаров Василий Иванов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.12.1893

Сын: Макаров Степан Васильев

Отец ребёнка: Макаров Василий Иванов

Рождение ребёнка
17.03.1896

Дочь: (Макарова) Александра Васильева

Отец ребёнка: Макаров Василий Иванов

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Макарова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Макаров Василий Иванов

Рождение ребёнка
1906

Сын: Макаров Серафим Васильев

Отец ребёнка: Макаров Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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