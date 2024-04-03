Макарова(Петрова) (Петрова) Мария Семенова
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения19.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1876
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
09.?.1892
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
16.12.1893
Отец ребёнка: Макаров Василий Иванов
Рождение ребёнка
17.03.1896
Дочь: (Макарова) Александра Васильева
Отец ребёнка: Макаров Василий Иванов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Макарова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Макаров Василий Иванов
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Макаров Василий Иванов
Смерть
Неизвестно