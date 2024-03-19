Ильин Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1981
Отец: Ильин Сергей
Мать: Ильина Ирина
Бракосочетание
15.07.2000
Рождение ребёнка
13.05.2002
Мать ребёнка: Ильина Наталья Николаевна
Бракосочетание
14.02.2014
Жена: Ильина Ольга Юрьевна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.04.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
21.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Ольга Юрьевна
Место жительства
Неизвестно