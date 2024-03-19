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Ильин Сергей Сергеевич

Место рождения

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область

Дата рождения

12.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

1961 г.р.

Жена

1981 г.р.
1984 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1981

Отец: Ильин Сергей

Мать: Ильина Ирина

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Бракосочетание
15.07.2000

Жена: Ильина Наталья Николаевна

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.05.2002

Сын: Ильин Артём Сергеевич

Мать ребёнка: Ильина Наталья Николаевна

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Бракосочетание
14.02.2014

Жена: Ильина Ольга Юрьевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
21.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Ольга Юрьевна

Место жительства
Неизвестно
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