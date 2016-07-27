Ильина (Емельянова) Ирина
Место рождения
Дата рождения05.08.1961
Дата смерти27.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1961
Рождение ребёнка
12.03.1981
Отец ребёнка: Ильин Сергей
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Сергей
Образование
Неизвестно
Химико технологический техникум г. Переславль-Залесский Ярославской области
Смерть
27.07.2016
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: Рак