Ильина (Емельянова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Емельянова) Ирина

Место рождения

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Дата рождения

05.08.1961

Дата смерти

27.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1961

Отец: Емельянов Владимир Васильевич

Мать: Гитман Светлана Васильевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.03.1981

Сын: Ильин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Ильин Сергей

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Сергей

Образование
Неизвестно
Химико технологический техникум г. Переславль-Залесский Ярославской области
Смерть
27.07.2016
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: Рак
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