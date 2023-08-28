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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Паринов Герасим Александров
Рождение ребёнка
1816
Сын: Паринов Константин Герасимов
Отец ребёнка: Паринов Герасим Александров
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Паринов Герасим Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паринов Герасим Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850