? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Паринов Ефим Герасимов

Отец ребёнка: Паринов Герасим Александров

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Паринов Константин Герасимов

Отец ребёнка: Паринов Герасим Александров

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Паринов Андрей Герасимов

Отец ребёнка: Паринов Герасим Александров

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паринов Иосиф Герасимов

Отец ребёнка: Паринов Герасим Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паринов Герасим Александров

Смерть
До 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close