Баканина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканина Мария Васильевна

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Место рождения

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Сын: Баканин Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1865

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1869

Сын: Баканин Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1871

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1874

Сын: Баканин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1875

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1877

Дочь: Баканина Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1879

Дочь: Олимпиада Михайловна

Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баканин Михаил Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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