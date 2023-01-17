Баканина Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Баканин Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
28.07.1865
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
18.03.1869
Сын: Баканин Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
13.03.1871
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
26.01.1874
Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
08.02.1875
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
23.05.1877
Дочь: Баканина Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
25.07.1879
Дочь: Олимпиада Михайловна
Отец ребёнка: Баканин Михаил Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно