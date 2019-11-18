Никифоров Владимир Анисимович
Место рождения
Дата рождения22.01.1956
Дата смерти18.11.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1956
Бракосочетание
19.03.1977
Рождение ребёнка
11.12.1977
Дочь: Крук Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Никифорова Галина Афанасьевна
Рождение ребёнка
11.10.1982
Сын: Никифоров Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Никифорова Галина Афанасьевна
Смерть
18.11.2019
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край