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Никифоров Владимир Анисимович

Место рождения

Назарово, город Назарово, Красноярский край

Дата рождения

22.01.1956

Дата смерти

18.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1956

Отец: Никифоров Анисим Иванович

Мать: Никифоров Полинария Антоновна

Назарово, город Назарово, Красноярский край
Бракосочетание
19.03.1977

Жена: Никифорова Галина Афанасьевна

Назарово, город Назарово, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.12.1977

Дочь: Крук Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Никифорова Галина Афанасьевна

Назарово, город Назарово, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.10.1982

Сын: Никифоров Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Никифорова Галина Афанасьевна

Смерть
18.11.2019
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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