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Кропачев Семен Петров

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Место рождения

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Кропачев Петр Андреев

Мать: Кропачева Анна Николаева

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Матрона Семенова

Мать ребёнка: Кропачева Агриппина Ефимова

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Кропачев Назарий Семенов

Мать ребёнка: Кропачева Агриппина Ефимова

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Кропачев Порфирий Семенов

Мать ребёнка: Кропачева Агриппина Ефимова

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Кропачева Агриппина Ефимова

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропачева Агриппина Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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