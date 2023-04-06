Кропачев Семен Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Кропачев Петр Андреев
Мать: Кропачева Анна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Матрона Семенова
Мать ребёнка: Кропачева Агриппина Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Кропачева Агриппина Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Кропачев Порфирий Семенов
Мать ребёнка: Кропачева Агриппина Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Кропачева Агриппина Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790