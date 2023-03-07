Кропачева (Останина) Анна Николаева
Место рожденияпоч. Заякинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияМежду 1727 и 1731
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1727 и 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Заякинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Кропачев Петр Андреев
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Кропачев Петр Андреев
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Кропачев Петр Андреев
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Кропачев Петр Андреев
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Беляева Феврония Петрова
Отец ребёнка: Кропачев Петр Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790