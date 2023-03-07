Кропачева (Останина) Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачева (Останина) Анна Николаева

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Место рождения

поч. Заякинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Между 1727 и 1731

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1727 и 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Заякинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Кропачев Петр Андреев

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Кропачев Семен Петров

Отец ребёнка: Кропачев Петр Андреев

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Кропачев Петр Андреев

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Кропачев Захар Петров

Отец ребёнка: Кропачев Петр Андреев

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Беляева Феврония Петрова

Отец ребёнка: Кропачев Петр Андреев

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропачев Петр Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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