Орлов Яков Хрисанфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Хрисанф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1909 ст.
Сын: Орлов Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Орлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1911 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Орлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1915 ст.
Сын: Орлов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Орлова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно