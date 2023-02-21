Орлова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1909 ст.
Сын: Орлов Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Орлов Яков Хрисанфович
Рождение ребёнка
04.02.1911 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Орлов Яков Хрисанфович
Рождение ребёнка
07.02.1915 ст.
Сын: Орлов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Орлов Яков Хрисанфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно