Орлова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1909 ст.

Сын: Орлов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Орлов Яков Хрисанфович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.02.1911 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Орлов Яков Хрисанфович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1915 ст.

Сын: Орлов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Орлов Яков Хрисанфович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Яков Хрисанфович

Смерть
Неизвестно
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