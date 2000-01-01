Прокуда Харитина Евмениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокуда Харитина Евмениевна

Прокуда Харитина Евмениевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1905

Сын: Прокуда Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокуда Прокопий Семенович

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокуда Прокопий Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close