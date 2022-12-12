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Прокуда Прокопий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1905

Сын: Прокуда Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Прокуда Харитина Евмениевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1905 ст.
Диканька, Полтавська область
На 1905 год - казак села Диканьки Диканькской волости Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокуда Харитина Евмениевна

Смерть
Неизвестно
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