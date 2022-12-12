Прокуда Прокопий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
02.03.1905
Сын: Прокуда Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Прокуда Харитина Евмениевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1905 ст.
Диканька, Полтавська область
На 1905 год - казак села Диканьки Диканькской волости Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно