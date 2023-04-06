Сизова (Быкова) Хариесса Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Быкова) Хариесса Никоноровна

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Место рождения

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Быков Никанор Сергеевич

Мать: Быкова Варвара Ивановна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
30.04.1914 ст.

Муж: Сизов Василий Михайлович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1915 ст.

Сын: Сизов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сизов Василий Михайлович

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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