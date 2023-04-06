Сизова (Быкова) Хариесса Никоноровна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Быков Никанор Сергеевич
Мать: Быкова Варвара Ивановна
Бракосочетание
30.04.1914 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1915 ст.
Сын: Сизов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Сизов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно