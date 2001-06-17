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Кошкаров Андрей Дмитриевич

Место рождения

д.Увал Уватского района Тюменской области

Дата рождения

14.12.1930

Дата смерти

17.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1930

Отец: Кошкаров Дмитрий Иванович

Мать: Кошкарова (Игловикова) Екатерина Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкарова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкаров Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1962

Сын: Кошкаров Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Кошкарова Александра Григорьевна

Смерть
17.06.2001

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