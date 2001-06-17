Кошкаров Андрей Дмитриевич
Место рожденияд.Увал Уватского района Тюменской области
Дата рождения14.12.1930
Дата смерти17.06.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкаров Александр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1962
Сын: Кошкаров Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Кошкарова Александра Григорьевна
Смерть
17.06.2001